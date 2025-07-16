هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة التعليم العالي يبرمان اتفاق تعاون علمي فيما بينهما

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاق تعاون علمي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ ذكرت الهيئة في بيان، أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، أبرمتا اتفاق تعاونٍ علميّ في مجال تبادل الخبرات الأكاديميَّة وتنسيق الجهود البحثيَّة والتدريبيَّة والتطويريَّة في مجال مكافحة الفساد؛ بما يسهم في رفع المستوى العلميّ لملاكاتهما".

وأضافت أن "الاتفاق الذي وقـَّعه النائب الأول لرئيس الهيئة، مظهر تركي عبد ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلميّ، حيدر عبد ضهد، يهدف إلى التعاون لتسهيل مهمَّة طلبة الدراسات العليا بالاطلاع على المصادر العلميَّة والتطبيقيَّة في مكتبات الجامعات والكليَّات ومكتبة الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، والاستفادة من الموارد المُتاحة في المكتبة العلميَّة الافتراضيَّـة، للحصول على المعلومات ذات الصلة بمُكافحة الفساد والوقاية منه".

كما أوضحت أن "الاتفاق نص على التعاون بين الطرفين لتخصيص نسبةٍ من خطة القبول في الدراسات العليا في الجامعات العراقيَّة لمُنتسبي الهيئة، وتسهيل عمليَّة اعتماد الأساتذة ضمن الملاك العلميّ للأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد؛ لغرض إلقاء محاضراتٍ على طلبة الدراسات العليا، إضافة إلى مُشاركة الأساتذة في لجان المُناقشة والإشراف والتقويم العلميّ ضمن فعاليات الدراسات العليا في الأكاديميَّة، والتعاون المُشترك في إعداد البحوث والدراسات الأكاديميَّـة المُتعلّقة بمكافحة الفساد، وإشراك ملاكات الهيئة من حملة الشهادات العليا في عضويَّـة لجان مناقشة الأطاريح والرسائل والبحوث الجامعيَّة ذات الصلة بمكافحة الفساد والوقاية منه، وإيداع نسخة منها لدى مكتبة الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد".

فيما لفتت إلى أن "الاتفاق تضمَّن تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ تضمُّ خبراء مُختصّين؛ لوضع آليةٍ لتنفيذ الاتفاق ومُتابعة تنفيذه، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون، وإجراء مُراجعةٍ وتقييمٍ لمُستوى التنفيذ المُتحقّق، وتقديم المقترحات والحلول الناجعة لمُعالجة أيّ اختلافاتٍ ناتجةٍ عن الاتفاق"، منوَّهة بأنَّ "حماية وتعزيز حقوق الملكيَّة الفكريَّة الناشئة عن هذا الاتفاق بالتوافق مع قوانين وأنظمة الطرفين، على أن يملك كلُّ طرفٍ جميع حقوق الملكيَّـة الفكريَّـة العائدة له".