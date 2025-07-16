وزارة التعليم العالي تعلن بدء التقديم إلى قناة المعلمين المجازين دراسيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بدء التقديم إلى قناة المعلمين المجازين دراسياً، إذ ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن بدء التقديم الإلكتروني إلى قناة المعلمين المجازين دراسياً للسنة 2026/2025".

وأضاف أن "التقديم مستمر إلى غاية الأحد الموافق 2025/8/10 عن طريق بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq)".

كما بيّن، أن "التقديم متاح في هذه القناة للمعلمين والمعلمين المهنيين على وفق التخصص الدقيق".