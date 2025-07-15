بافل طالباني يصل إلى بغداد لمناقشة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، بوصول رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى العاصمة بغداد، لبحث ملف رواتب موظفي إقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وبحسب المصدر ، فإن زيارة طالباني تأتي في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء أزمة الرواتب، وتوحيد الجهود بين أربيل وبغداد للوصول إلى تفاهمات تضمن صرف مستحقات الموظفين بشكل منتظم ومستقر.

وأضاف المصدر أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني سيجري سلسلة لقاءات رفيعة مع قيادات سياسية ومسؤولين في الحكومة، في محاولة لدفع الملف نحو حلول عملية بعيداً عن التصعيد السياسي والإعلامي.