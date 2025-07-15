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الحشد الشعبي يبحث مع وفد أممي تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية


بحث الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي الفريق أول ركن تحسين عبد مطر ومدير مديرية حقوق الإنسان في الهيئة عبد الهادي الدراجي، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، مع وفد أممي تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية.

وذكر إعلام الحشد في بيان أن "الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي ومدير مديرية حقوق الإنسان في الهيئة استقبلا، اليوم الثلاثاء، وفدا من منظمة الحلول الدائمة التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "الأمين العام للهيئة ومدير مديرية حقوق الانسان رحبا بالوفد الزائر والجهود الأممية والدولية لحماية حقوق الانسان والتعريف بالانـتهاكات التي ارتكبتها عصابات "داعـش" الإرهـابية بحق العراقيين".

وناقش الجانبان خلال اللقاء حسب البيان، الآفاق الكفيلة باحترام حقوق الانسان ومدى تعاون الهيئة في تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة.

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الحشد الشعبي يبحث مع وفد أممي تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية
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