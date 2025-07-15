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مفوضية الانتخابات تعلن موعد منح الأرقام الانتخابية واستلام الأجهزة الخاصة بالمحاكاة


صرّحت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن موعد منح التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد الأرقام انتخابية، فيما أكدت أن 15 يوماً موعداً نهائياً لإكمال تدقيق بيانات جميع المرشحين، إذ ذكرت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "‏مفوضية الانتخابات ماضية بعملها لإجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني المقبل لانتخاب مجلس النواب العراقي وفق لجدول العمليات باستعداداتها"، مبينة أن "المحاكاة سوف تكون مطلع الشهر الثامن، وسوف تستلم المفوضية الأجهزة الخاصة بعملية المحاكاة كونها قامت بعملية التأهيل والصيانة التي مازالت مستمرة".

وأضافت أنه "قريباً سوف تصل الأجهزة الخاصة بالمحاكاة وستجرى المحاكاة الأولى مطلع الشهر الثامن"، لافتة إلى أنه "تم تشكيل لجنة لغرض تنظيم العمل بإجراء القرع الخاصة بالتحالفات والأحزاب والمرشحين الافراد يوم خمسة آب المقبل حسب قرار مجلس المفوضين، فضلا عن أن مفوضية الانتخابات ما زالت بعمليات تدقيق أوليات المرشحين من خلال شعبة شؤون المرشحين".

وتابعت: "تم تدقيق وإرسال بيانات المرشحين الأفراد المتنافسين على المقاعد العامة وعلى المكونات للتحقق من أهلية المرشح"، مشيرة إلى أنه "تم إجراء العديد من اللقاءات مع اللجنة الأمنية من ضمن استعدادات المفوضية لغرض تأمين العملية الانتخابية برمتها، حيث يمثل مفوضية الانتخابات في هذه الاجتماعات عضو مجلس المفوضين القاضي عباس الفتلاوي".

كما أوضحت الغلاي أنه "ما زال العمل مستمراً بتدقيق الأوليات، وتحتاج المفوضية إلى 15 يوماً لتنهي تدقيق هذه الأوليات، حيث تم الانتهاء من تدقيق أوليات المرشحين الأفراد الذين يتنافسون على المقاعد العامة والمكونات، وتم ارسالها إلى جهات التحقق من الأهلية، اذ انه ستجرى عملية القرعة لمنح التحالفات والأحزاب والمرشحين الافراد أرقاماً انتخابية في يوم 5 آب المقبل".

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مفوضية الانتخابات تعلن موعد منح الأرقام الانتخابية واستلام الأجهزة الخاصة بالمحاكاة
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