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وزارة العدل تطلق خدمة الربط الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات العقارية


أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة الربط الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات العقارية في مديريات التسجيل العقاري، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "دائرة التسجيل العقاري أعلنت بدء تفعيل خدمة تبادل البيانات إلكترونيًا مع أمانة بغداد، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتسريع إنجاز المعاملات العقارية.

وأضافت أن "المرحلة الأولى من المشروع وتشمل مديريتي التسجيل العقاري في الأعظمية والصدر الأولى، حيث تُرسل المعاملات عبر منصة "أور" الرقمية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة البيانات الوطنية".

كما أشارت الوزارة إلى أن "هذا المشروع يهدف إلى تبسيط الإجراءات، والحد من الروتين الإداري، وتعزيز حماية الملكية العقارية من حالات التزوير والتلاعب، ضمن رؤية الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الحكومية".

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