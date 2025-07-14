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الإطار التنسيقي يناقش الأوضاع السياسية والأمنية والانتخابات


عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري، اليوم، ، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث خُصِّص لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب عدد من الملفات الوطنية ذات الأهمية البالغة.

وقد ناقش المجتمعون التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالعراق، وانعكاساتها المحتملة على أمنه واستقراره ومسار العملية السياسية فيه، مؤكدين على ضرورة توحيد الموقف الوطني في مواجهة تلك التحديات، وتحصين القرار العراقي بما يخدم مصالح البلاد العليا.

كما تناول الاجتماع ملف الانتخابات المقبلة، حيث شدد الحاضرون على أهمية تأمين البيئة الانتخابية المناسبة، وتعزيز الأمن الانتخابي، بما يضمن سلامة الإجراءات وثقة المواطنين، ويشجع على مشاركة واسعة وفاعلة، تعكس الإرادة الشعبية الحرة وتُكرّس المسار الديمقراطي في البلاد.

وفي السياق نفسه، أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إقرار جملة من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، لاسيما تلك المرتبطة بمصالح المواطنين واستقرار الدولة، والتي تمسّ بشكل مباشر حاضر العراق ومستقبله.

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