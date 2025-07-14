الرئيس الإيراني يستقبل الشمري ويبحث معه التنسيق بشأن زيارة الأربعين

استقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين ، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له الذي يزور طهران وبحث معه التنسيق بشأن زيارة الأربعين.ووصل وزير الداخلية على راس وفد، اليوم الاثنين، الى العاصمة الإيرانية طهران، بدعوة رسمية من وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء داخلية جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان الإسلامية، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإنجاح المشاركة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أنه "جرى خلال الاجتماع الثلاثي مناقشة جميع ما يتعلق بدخول الزائرين وانسيابية حركتهم، فضلاً عن موضوعات تتعلق بهذه المناسبة المهمة. وشهد الاجتماع من جانب آخر بحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة المخدرات والإقامة وقضايا تتعلق بالجانب الأمني".

وأعرب وزير الداخلية الإيراني حسب البيان، عن امتنانه لحكومة وشعب العراق لاستقبالهم زوار الأربعين، في حين أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن زيارة الأربعين من القضايا المهمة بين هذه البلدان.