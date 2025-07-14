نواب : هذا ماحدث بين المشهداني والمندلاوي ونطالب رئيس البرلمان بالاعتذار علنا للشعب العراقي

كشف نواب ، عن حقيقة الخلاف بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الاول محسن المندلاوي، مطالبين المشهداني بتقديم اعتذار علني للشعب العراقي.

وقال النائب علاء الحيدري ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين ، ان " النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، طالب رئيس المجلس محمود المشهداني بالاعتذار رسميا من الشعب العراقي ، بسبب تجاوزات وتصريحات صحفية غير مسؤولة تصدر من المشهداني لاكثر من مرة وفي اكثر من وسيلة اعلامية ، متضمنة نعت الدولة العراقية ومجلس النواب بعبارات غير لائقة".

واضاف ، ان " المندلاوي طالب رئيس البرلمان بتقديم اعتذار علني امام الشعب عن تلك التصريحات ، وهذا ماحدث في جلسة مجلس النواب اليوم التي لم تعقد ".

وقال الحيدري ، " نطالب باسم الشعب ، رئيس مجلس النواب الظهور علنا وامام منصة البرلمان لتقديم اعتذاره الرسمي للشعب وللدولة ولمجلس النواب ، وبخلاف ذلك سنمضي بجمع التواقيع لاقالته من منصبه"