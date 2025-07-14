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وزارة النقل تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى إيران ابتداءً من يوم غد الثلاثاء
وكالة انباء براثا
109
2025-07-14
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