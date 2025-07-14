مجلس النواب يخفق في عقد جلسته

أخفق مجلس النواب العراقي، بعقد جلسته المقررة اليوم الاثنين 14 تموز/ يوليو 2025؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته".

وكان من المقرَّر أنْ يعقد مجلس النوّاب، اليوم الاثنين، جلسته الثانية ضمن الفصل التشريعيِّ الأخير، بجدول أعمالٍ يتضمَّن التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحاديِّ ورئيس مجلس الدولة، إضافةً إلى قراءة ومناقشة مشاريع قوانين مهمَّة، منها تعديل قانون أسس تعادل الشهادات، وتعديل قانون وزارة التربية ومقترح تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، فضلاً عن مناقشة وقراءة جملة من القوانين الأخرى.