محافظة ميسان: افتتاح دار القضاء بناحية العدل

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن افتتاح دار القضاء بناحية العدل في محافظة ميسان، إذ ذكر إعلام القضاء، في بيان، أن "رئيس محكمة استئناف ميسان أفتتح اليوم المبنى الجديد لدار القضاء في ناحية العدل بحضور نواب رئيس الاستئناف والقضاة والمدعي العام".

وأضاف، أن "دار القضاء تضم محاكم البداءة والجنح والأحوال الشخصية والتحقيق والتي صممت وفقا للتصاميم الهندسية الحديثة، وبما ينسجم والتطور العمراني لأبنية القضاء".