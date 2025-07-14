وزارة الصحة: استمرار حملة وضع الملصقات على الأدوية لمنع التزوير وتفاوت الأسعار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن استمرار العمل بوضع ملايين الملصقات على المفردات العلاجية، فيما أشارت الى محاسبة المخالفين ومتابعة الصيدليات والمذاخر المخالفة"، إذ ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر للوكالة الرسمية، إن "وزارة الصحة وضعت الملايين من الملصقات على جميع المفردات العلاجية ومستمرة في زيادة عدد الملصقات".

وأضاف أن "الهدف من هذا الإجراء هو منع التزوير والاستغلال وتفاوت الأسعار".

كما أكد أن" وزارة الصحة مستمرة بعملها مع جميع الجهات المعنية ومحاسبة المخالفين من خلال دائرة التفتيش وأقسامها في بغداد والمحافظات لمتابعة الصيدليات والمذاخر المخالفة".