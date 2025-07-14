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عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار : تدخلات لدعم السوداني وراء تراجع أداء البرلمان


اكد عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار، نسيم عبد الله، ان تدخلات القوى السياسية الساعية الى خدمة السوداني كانت وراء التراجع الحاصل في مجلس النواب.

وقال عبد الله لـ /المعلومة/، ان "هناك تراجع واضح في اداء البرلمان بسبب التدخلات من قبل السلطة التنفيذية في صناعة القرار داخل البيت التشريعي وبالتالي التأثير على اداء المجلس".

واضاف ان "افضل اداء لمجلس النواب كان في دورته الاولى وبدأ هذا الاداء بالتراجع وخصوصا فيما يتعلق بتشريع القوانين وعدد التي تم تشريعها في المجلس، حيث لم تشهد الدورة الحالية نشاطا ملحوظا باستثناء فترة اقالة الحلبوسي لحين مجيء المشهداني للرئاسة".

وبين ان "تراجع الاداء يأتي بسبب قيام بعض القوى السياسية بمحاولة التأثير او عرقلة البرلمان، كونها تعتقد ان نشاط البرلمان سيؤثر على رئيس الوزراء والسلطة التنفيذية للحكومة".

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