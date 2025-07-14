المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة رواتب كردستان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين عن تأجيل جلسة الفصل في قضية رواتب إقليم كردستان إلى يوم 28 تموز/ يوليو الجاري.

وبحسب مصدر قضائي فانه تم تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، إلى 28 تموز الجاري، بعدما كانت مقررة اليوم.

يأتي هذا التأجيل في سياق الترقب المستمر لحل ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو الملف الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.