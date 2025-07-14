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مصدر أمني: الأسايش استخدمت القوة المفرطة لتفريق تظاهرة سلمية في أربيل


أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة خمسة مدنيين جراء إطلاق نار كثيف من قبل قوات الأسايش لتفريق متظاهرين خرجوا احتجاجاً على تردي الخدمات في المحافظة.

وقال المصدر  إن "قوة من الأسايش أطلقت النار بكثافة لتفريق مواطنين غاضبين نظموا تظاهرة سلمية قرب جسر حافيز في أربيل، احتجاجاً على انعدام الخدمات وفشل حكومة مسعود البارزاني في تلبية مطالبهم، ما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة نُقلوا على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "المناطق التي خرج منها المتظاهرون تعاني من انعدام الكهرباء، وقلة المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين هددوا بتوسيع احتجاجاتهم إلى عموم مدن أربيل وإعلان العصيان المدني".

وأشار المصدر إلى أن "قوات الأسايش استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وشنّت حملة اعتقالات طالت عدداً من المطالبين بالخدمات".

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مصدر أمني: الأسايش استخدمت القوة المفرطة لتفريق تظاهرة سلمية في أربيل
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