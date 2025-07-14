الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة انتحال صفة مستشار وموظفين بمكتب نائب رئيس البرلمان

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق أربعة مدانين قاموا بانتحال صفة مستشار وموظفين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وقال مجلس القضاء في بيان إن "أحد المدانين أقدم على انتحال صفة مستشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب بعد فتح مكتب وهمي في بغداد، فيما قام المتهمون الثلاث بأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل التعيين على ملاك وزارة الدفاع بصفة موظف مدني".

وبحسب البيان، صدر الحكم بحقهم وفق القرار 160 / أولا / 1 و 2 لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و 49 والاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 من قانون العقوبات.