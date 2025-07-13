توضيح حكومي بشأن ساعات دوام 8 دوائر حكومية

أوضح فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، بشأن ساعات الدوام في 8 دوائر ومؤسسات حكومية.

وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية إن "ما ورد في قرار مجلس الوزراء (128 لسنة 2025) بشأن اعتماد بدء ساعات الدوام الرسمي وانتهائه، فإنه ساري المفعول في مركز وزارة النفط، وشركتي المشاريع والاستكشافات النفطية، ودوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والمديريات التابعة لها، ودائرة السينما والمسرح، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، والجامعات، في العاصمة بغداد".