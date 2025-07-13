المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة الاستماع بشأن حل برلمان كردستان

أفاد مصدر في المحكمة الاتحادية العليا،اليوم الأحد (13 تموز 2025)، بتأجيل جلسة الاستماع بشأن الطعون المقدمة حول حل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.

وقال المصدر إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرار حل الدورة السادسة لبرلمان الإقليم إلى يوم 21 من شهر تموز الجاري".

وفي ذات السياق طالب عدد من الأحزاب الكردية بحل برلمان كردستان في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه.

ويعاني إقليم كردستان العراق منذ فترة من أزمة سياسية متفاقمة، تمثلت بتعطيل البرلمان وتأخر تشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات داخلية بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.