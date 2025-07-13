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مجلس النواب يُعلن عن جدول أعمال جلسة الغد


أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، عن جدول أعمال جلسته المقررة يوم غد الاثنين، فيما تضمن الجدول 8 فقرات خلت من التصويت أو مناقشة القوانين الجدلية

وبحسب الجدول الذي نشرته رئاسة البرلمان تضمنت الجلسة:

اولاً : التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.

ثانياً: التصويت على رئيس مجلس الدولة.

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 . (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (18) مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية (لجنة العلاقات الخارجية(.

خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011. (لجنة التربية)، (5) مادة).

سادساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون حماية وتحسين البيئة. (لجنة الصحة والبيئة).

سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) تنفيذ الحجز قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في 28 تموز/ 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. (لجنة العلاقات الخارجية).

ثامناً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018. (اللجنة القانونية).

فيما تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر

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