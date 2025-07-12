شرطة صلاح الدين تنفي تعرض أستاذ جامعي لمحاولة اغتيال

نفت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، تعرض أستاذ جامعي لمحاولة اغتيال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إن "بعض الصفحات والقنوات الفضائية خبراً مفاده (مسلحون يستقلون سيارة تاهو سوداء يستهدفون استاذاً جامعياً)، وهو خبر كاذب وعارٍ عن الصحة".

وأضافت، أن "الحادثة لم تكن اغتيال، بل مشاجرة نشبت بين الدكتور (و.ف.ص.) والمتهم (هـ.ط.ي.الكراعي)، نتيجة خلاف سابق بينهم والاعتداء بواسطة عصا، وتم القبض على المتهم الرئيسي (هـ.ط.ي. الكراعي) ودونت اقواله بالاعتراف".

وأشارت إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم على احكام المادة 413 من قانون العقوبات، وإيداعه التوقيف"، داعيةً إلى "تجنب الانجرار وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة".