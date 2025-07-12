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مجلس النواب يرفع جلسته إلى الاثنين المقبل


 

رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم الإثنين المُقبل، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الإثنين المقبل".

وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترحات ثلاثة قوانين، بينها التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية و الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة 2024".

كما أضافت، أن "المجلس أنهى أيضًا تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل".

وبيّنت أن، "المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية".

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