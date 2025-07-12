نائب سابق ينفي تفتت البيت الشيعي في الانتخابات: "تعدد القوائم طبيعي.. والوحدة ستعود"

نفى النائب السابق عباس سروط، اليوم السبت (12 تموز 2025)، أن تكون انتخابات تشرين الثاني 2025 مدخلًا لتفتت البيت السياسي الشيعي، مؤكدًا أن دخول القوى السياسية في أكثر من قائمة انتخابية لا يعني وجود انقسامات حادة داخل المكون.

وقال سروط في حديث صحفي، إن "انتخابات تشرين الثاني 2025 تمثل محطة مهمة ضمن الاستحقاقات الدستورية، وتهدف إلى تشكيل مجلس نواب جديد يمهّد لتشكيل حكومة جديدة، ولا يمكن اعتبارها مؤشرًا على تشتت البيت الشيعي كما يُروَّج".

وأضاف أن "دخول قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات ضمن قوائم متعددة لا يعني وجود خلافات عميقة، بل هو أمر طبيعي في النظام الديمقراطي، وهي سرعان ما ستعود لتشكيل تحالف سياسي موحد بعد إعلان نتائج الانتخابات".

وتابع أن "المرحلة التي ستعقب 11 تشرين الثاني 2025 ستفرز رؤى وبرامج سياسية جديدة، لكن هناك ثوابت لن تتغير، أبرزها دعم العملية السياسية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وحماية التجربة الديمقراطية في العراق".

وأشار سروط إلى أن "البيئة الانتخابية في النظام الديمقراطي تسمح بتعدد القوائم، سواء كانت ناشئة أو تقليدية، ومن حق جميع القوى المشاركة بحرية، ويبقى القرار النهائي بيد الناخب العراقي، الذي يحدد البوصلة السياسية عبر صناديق الاقتراع".

يُذكر أن الإطار التنسيقي، يشهد حالة من التنوع في الاستراتيجيات الانتخابية، حيث أعلنت بعض أطرافه نيتها الدخول في الانتخابات بقوائم منفصلة، وهو ما أثار تساؤلات حول وحدة الموقف الشيعي وإمكانية استمرار التحالفات بعد الاقتراع.