اجتماع قيادة الديمقراطي الكردستاني يبحث التطورات السياسية والملفات العالقة مع بغداد

عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني ونائبَيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، اجتماعاً في منتجع بيرمام، اليوم السبت (12 تموز 2025)،

وذكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، أن "المحور الرئيس من المحادثات خصص لقضية الاتفاق بين أربيل وبغداد، وقضية الرواتب والنفط، حيث أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني مراراً إلى انسحابه من العملية السياسية في العراق، لكن منذ يوم الأمس اتصل عدد من القادة السياسيين العراقيين بقادة الحزب الديمقراطي لكيلا يتخذوا موقفًا بشأن العملية السياسية في العراق".

فيما وتجري حالياً مساعٍ لعقد اجتماع غدًا للإطار التنسيقي من أجل اتخاذ قرار بشأن المسائل الخلافية بين أربيل وبغداد، ومن المؤمل أن تجتمع المحكمة الاتحادية وتصدر أمراً ولائياً بشأن رواتب الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة.