رئاسة الجمهورية ترحب ببدء تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني وتدعو لترسيخ السلام

أعلنت رئاسة جمهورية العراق، اليوم السبت (12 تموز 2025)، عن ترحيبها ببدء تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني، فيما دعت لترسيخ السلام.

وذكرت الرئاسة في بيان أن "رئاسة الجمهورية ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء عملية تسليم سلاحه، في خطوة تاريخية مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء الصراع المسلح والخروقات الأمنية التي امتدت لعقود من الزمن، راح ضحيتها العديد من المواطنين، وتفتح الباب أمام آفاق مستقبلية تسهم في تعزيز فرص السلام في المنطقة".

ودعت رئاسة الجمهورية حسب البيان الى "ضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعم الحقوق المشروعة للأطراف كافة".

وأكدت، أن "هذه الخطوة تمُثل عنصرا مهما لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، وتفسح المجال أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا على أساس احترام السيادة المتبادل وضمان امن وسلامة الشعبين الصديقين".

ولفت البيان، الى أن "رئاسة الجمهورية تعلن عن دعمها الكامل لإنجاح هذه الخطوة حتى النهاية، والمساهمة بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المأمولة منها في طي صفحة الماضي المؤلمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون والتنسيق المشترك خدمة للجميع".

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة، (11 تموز 2025)، بإعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) بدء عملية تسليم السلاح.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن "الخطوات الأولية لهذه العملية قد شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق" مبينة ان، "هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحزب السابق بالتخلي عن العمل المسلح بعد أكثر من أربعة عقود من النزاع".

وتأتي هذه العملية في إطار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، والتي أُطلقت بعد إعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه قبل شهرين وتسليم سلاحه.