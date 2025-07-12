الأخبار

رئاسة الجمهورية ترحب ببدء تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني وتدعو لترسيخ السلام


أعلنت رئاسة جمهورية العراق، اليوم السبت (12 تموز 2025)، عن ترحيبها ببدء تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني، فيما دعت لترسيخ السلام.

وذكرت الرئاسة في بيان أن "رئاسة الجمهورية ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء عملية تسليم سلاحه، في خطوة تاريخية مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء الصراع المسلح والخروقات الأمنية التي امتدت لعقود من الزمن، راح ضحيتها العديد من المواطنين، وتفتح الباب أمام آفاق مستقبلية تسهم في تعزيز فرص السلام في المنطقة".

ودعت رئاسة الجمهورية حسب البيان الى "ضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعم الحقوق المشروعة للأطراف كافة".

وأكدت، أن "هذه الخطوة تمُثل عنصرا مهما لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، وتفسح المجال أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا على أساس احترام السيادة المتبادل وضمان امن وسلامة الشعبين الصديقين".

ولفت البيان، الى أن "رئاسة الجمهورية تعلن عن دعمها الكامل لإنجاح هذه الخطوة حتى النهاية، والمساهمة بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المأمولة منها في طي صفحة الماضي المؤلمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون والتنسيق المشترك خدمة للجميع".

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة، (11 تموز 2025)، بإعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) بدء عملية تسليم السلاح.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن "الخطوات الأولية لهذه العملية قد شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق" مبينة ان، "هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحزب السابق بالتخلي عن العمل المسلح بعد أكثر من أربعة عقود من النزاع".

وتأتي هذه العملية في إطار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، والتي أُطلقت بعد إعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه قبل شهرين وتسليم سلاحه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب سابق ينفي تفتت البيت الشيعي في الانتخابات: "تعدد القوائم طبيعي.. والوحدة ستعود"
اجتماع قيادة الديمقراطي الكردستاني يبحث التطورات السياسية والملفات العالقة مع بغداد
مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين
النزاهة تضبط 6 موظفين في الأنبار لاقترافهم جريمة الرشوة
رئاسة الجمهورية ترحب ببدء تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني وتدعو لترسيخ السلام
النائب عادل الركابي : انتهاء حرب حزب العمال الكردستاني يُسقط ذريعة التواجد التركي في العراق
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المندلاوي وبحضور 175 نائباً
السوداني: المدن السكنية الجديدة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط
العراق تحت وطأة موجة حر قياسية.. البصرة تتصدر قائمة المدن الأكثر حرارة
رئيسة كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد : لن ننسحب من الحكومة الاتحادية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك