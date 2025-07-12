كهرباء ميسان تناشد أهالي المحافظة: اضبطوا التبريد بين 24-26 مئوية

ناشدت مديرية توزيع كهرباء ميسان، اليوم السبت (12 تموز 2025)، اهالي المحافظة الى ترشيد الكهرباء، داعية الى ضبط اجهزة التبريد بين 24-26 مئوية.

وقالت المديرية في بيان إنه "نظرًا للحرارة الشديدة والطلب الكبير على الكهرباء، تتعرض الشبكة لضغوط تؤدي لانقطاعات وأعطال تهدد سلامة المواطنين، خاصة المرضى وكبار السن وتُربك عمل المستشفيات".

ودعت المواطنين حسب البيان لـ"التعاون والالتزام بضبط التبريد بين 24-26 مئوية، أضافة الى إيقاف الأجهزة غير الضرورية خلال الذروة (12) ظهرًا - 6 مساءً)، فضلا عن تأجيل تشغيل الأجهزة الثقيلة خارج أوقات الذروة، والاستفادة من ضوء النهار، وتقليل الإضاءة".

وتابعت المديرية: "كونوا عونا لفرق الصيانة التي تعمل في ظروف صعبة، ولنكن جميعًا شركاء في حماية أرواحنا ومجتمعنا".