الديمقراطي الكردستاني يدرس الانسحاب الكامل من المؤسسات الاتحادية ومقاطعة الانتخابات

كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن قيادة الحزب ستعقد اجتماعًا مهمًا يوم السبت المقبل لمناقشة عدد من الملفات السياسية المفصلية، من بينها الانسحاب من الحكومة العراقية ومجلس النواب، إضافة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المصدر، إن "الاجتماع سيعقد بحضور القيادات العليا للحزب في أربيل، وسيناقش التطورات السياسية الأخيرة، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، ومستقبل المشاركة في العملية السياسية".

وبيّن أن "أحد أبرز المقترحات المطروحة على طاولة البحث هو الخروج الكامل من الحكومة ومجلس النواب، وكذلك مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة"، كخطوة احتجاجية على ما يصفه الحزب بـ(استمرار تهميش الإقليم وتراجع الالتزامات الدستورية تجاهه).

وأشار المصدر إلى أن "الخيارات لا تزال قيد النقاش، والقرار النهائي سيُتخذ خلال الاجتماع المرتقب"، مؤكدًا أن "القيادة ترى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة للموقف السياسي الكردي في بغداد".