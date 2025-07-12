محافظة بغداد تباشر بأعمال تطوير طريق تقاطع النهروان

أعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، المباشرة بأعمال تطوير وتأهيل طريق تقاطع ناحية النهروان، بطول 13 كيلومتراً، ضمن قضاء المدائن، حيث ذكر بيان، إن " أعمال تطوير وتأهيل طريق تقاطع ناحية النهروان تأتي بتوجيه وإشراف مباشر من المحافظ عبد المطلب العلوي، ضمن خطة متكاملة وضعتها المحافظة لتأهيل الطرق الحيوية في أقضية ونواحي العاصمة".

كذلك أضاف أن "ملاكات مديرية طرق وجسور محافظة بغداد شرعت بأعمال قلع الإسفلت في طريق تقاطع النهروان "، مشيراً الى أن "المشروع يتضمن توسعة الطريق ليصبح بممرين، مع تشييد ثلاثة جسور أرضية، وربطه بـطريق علي الوردي السريع وقناة الجيش".

كما أوضح، أن "أعمال التوسعة ستشمل أيضاً طريق الكرغولية وطريق النهروان الرئيسي ضمن الخطة القادمة ، إلى جانب تخطيط الطريق ونصب العلامات المرورية وأعمدة الإنارة" .