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عودة تدفق العراقيين إلى إيران عبر منفذ المنذرية لوضعه الطبيعي


أكد مصدر حكومي، اليوم السبت (28 حزيران 2025)، عودة تدفق العراقيين إلى إيران عبر منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى إلى وضعه الطبيعي، وذلك بعد التراجع المؤقت الذي أعقب الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت في 13 حزيران الجاري.

وقال المصدر، إن "تدفق المواطنين العراقيين عبر منفذ المنذرية باتجاه إيران لأغراض السياحة أو العلاج أو زيارة العتبات الدينية، عاد إلى معدلاته الطبيعية التي كانت تسجل قبل أحداث 13 حزيران".

وأضاف أن "تلك التطورات أدت إلى حالة من القلق دفعت المئات من العراقيين إلى العودة إلى البلاد، إلا أن الساعات الـ72 الماضية شهدت ارتفاعاً واضحاً في معدلات السفر عبر المنفذ، وسط مؤشرات على عودة النشاط إلى ما كان عليه سابقاً".

وأشار المصدر إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد زيادة أكبر في أعداد المسافرين، خاصة في ظل استغلال العائلات العراقية للعطلة الصيفية، إما لغرض السياحة أو زيارة العتبات المقدسة أو تلقي العلاج".

ولفت المصدر إلى أن "الوضع في منفذ المنذرية مستقر وطبيعي جداً، وهناك توقعات بأن يشهد المنفذ أيضاً زيادة في أعداد الزائرين الإيرانيين، مع قرب حلول العاشر من محرم الحرام، حيث اعتادت أعداد كبيرة منهم التوجه إلى كربلاء لإحياء هذه المناسبة كما في السنوات الماضية".

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عودة تدفق العراقيين إلى إيران عبر منفذ المنذرية لوضعه الطبيعي
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