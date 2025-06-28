النزاهـة تضـبط موظـفاً في تربيـة ذي قـار اختـلس قرابة 13 ألف كتاب مدرسي

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (28 حزيران 2025)، من تنفيذ عملية ضبط بحق موظف في مديرية التربية بمحافظة ذي قار، جراء اختلاسه كتبًا ومناهج دراسية مخصصة للتوزيع بين الطلبة مجانًا.

وذكرت الهيئة في بيان أن "فريقًا من مكتب تحقيق ذي قار تمكن بعد إجراء عمليات التحرّي والتدقيق، والانتقال إلى مديرية تربية المحافظة، من ضبط موظف أقدم على اختلاس 12,740 كتابًا مدرسيًا؛ مما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام".

وأضافت أن "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المتهم والمضبوطات، أمام قاضي تحقيق محكمة ذي قار المختص بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".