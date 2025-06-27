ائتلاف العبادي لن يشارك في الانتخابات بمرشحين خاصين به

اعلن ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي ، ان لن يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، بمرشحين خاصين به .

وذكر الائتلاف في بيان ، انه ، في الوقت الذي يؤمن فيه بالعملية الديمقراطية ورافعتها الانتخابات، وفي الوقت الذي يؤكد فيه بقاءه ضمن "تحالف قوى الدولة الوطنية"، إلاّ أنه لن يشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحًا وكفوءًا ضمن مرشحي قائمة "تحالف قوى الدولة الوطنية".

وأضاف، أنه "يرفض إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة".