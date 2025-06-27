القبض على متهم قام بابتزاز احدى المواطنات الكترونيا في بغداد

تمكّنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة (27 حزيران 2025)، من إلقاء القبض على متهم بجريمة ابتزاز إلكتروني تعرّضت له إحدى المواطنات في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ، أن "قوة مختصة من مركز شرطة الحرية واستخبارات الحرية والقوة الماسكة للأرض شرعت بتتبع الحسابات الإلكترونية للمتهم والتعرف عليه وتحديد مكان تواجده، وبجهود دقيقة تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه".

وأضاف البيان أن "عملية الإطاحة بالمتهم جاءت بعد ورود أمر قبض بحقه صادر من إحدى المحافظات، لقيامه بابتزاز مواطنة وتهديدها بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة الخاصة بالابتزاز الإلكتروني"، مبينا أنه "تم توقيفه على ذمة التحقيق تمهيدًا لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".