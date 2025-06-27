حالة الطقس: موجة حر شديدة و50 مئوية بعدد من المحافظات

أطلق المتنبئ الجوي صادق عطية، تحذيرا جويا هاما للعراقيين، حيث ذكر عطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، ان "تنبؤات خرائط الطقس تشير إلى تعرض العراق لموجة حارة -سريعة- تبدأ بالتأثير التدريجي اعتبارا من اليوم الجمعة، وتبلغ ذروتها يومي غد السبت وبعد غد الأحد (29–28 حزيران)"، لافتا الى انه "يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة العظمى حاجز 50 درجة مئوية في بعض مدن جنوب البلاد، بما في ذلك البصرة والناصرية والعمارة، واقل قليلا في باقي المدن".

واضاف ان "هذه الموجة جاءت نتيجة تأثير أمتداد مرتفع جوي شبه مداري حار في الطبقات العليا من الجو، ترافقه كتلة هوائية حارة سطحية تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد"، متوقعا ان "تتجاوز الحرارة معدلاتها العامة بنحو 5–6 درجات مئوية في ذروة الموجة، مع طقس لاهب ورياح ما بين شمالية غربية خفيفة الى متقلبة، ما يزيد من الإحساس بالحرارة".

وذكر ان "هناك انخفاض في الحرارة بعد الذروة يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين (30 حزيران)"، لافتا الى ان "الكتلة الهوائية الحارة تبدأ بالانحسار التدريجي، مما يسمح بعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الاعتيادية، مع أجواء صيفية أعتيادية".

وأشار الى ان "التوقعات متوسطة المدى تشير إلى أن النصف الأول من شهر تموز 2025 سيكون صيفيا اعتياديا ومستقرا، دون مؤشرات أولية على موجات حر شديدة أو طويلة الأمد، وهو ما يعكس نمطا موسميا اعتياديا تزامنا مع ثبات في حركة الكتل الجوية العليا".

وأوصى عطية بـ"تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة (من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 عصرا)، إضافة الى الإكثار من شرب السوائل وتجنب المجهود البدني المفرط".