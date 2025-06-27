العراق يتسلّم رئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لشهر تموز

تسلّم العراق رئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لشهر تموز ، فيما يحظى بتأييد المجموعة لترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان (2026–2028)، فقد ذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنه "عُقد الاجتماع الشهري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لشهر حزيران في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم خلاله إعلان تأييد وتزكية ترشيح جمهورية العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026–2028، من قِبل دول المجموعة".

وأضاف، أن "هذا التأييد يُعد ثمرةً للجهود الدبلوماسية المكثّفة التي بذلتها وزارة الخارجية العراقية، من خلال بعثاتها الدائمة وسفاراتها في مختلف أنحاء العالم، ضمن حملة الترشيح التي تعكس التزام العراق الراسخ بقيم ومبادئ حقوق الإنسان".

فيما عبّر الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، عن "شكره العميق وامتنانه للدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية على دعمها"، مشيراً إلى أن "هذا التأييد يمثل محطة مهمة في مسار الترشيح، ويُضفي مسؤولية مضاعفة على وفد العراق قبيل الانتخابات المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول 2025".

وأكد عبيد في كلمته أمام المجموعة، أن "ترشيح العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان يستند إلى ما تحقق من إنجازات وطنية والتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن تعاون العراق البنّاء مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وخلال الاجتماع، أعلن الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفته رئيس المجموعة لشهر حزيران، أن "العراق سيتولى رئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لشهر تموز 2025، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالدور العراقي الفاعل داخل منظومة الأمم المتحدة. وقد جرت مراسم تسليم الرئاسة وإبلاغ جميع بعثات الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بذلك رسميًا."

وفي ختام الاجتماع، عبّرت الدول الأعضاء في المجموعة عن تهانيها للعراق على توليه رئاسة المجموعة، معربين عن ثقتهم بقدرته على تمثيل اهتمامات المجموعة وأولوياتها بفاعلية .