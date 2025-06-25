أول رد من العميل الصهيوني غروسي بعد إغلاق أبواب إيران بوجه الوكالة الذرية

قال المدير العام للوكالة الذرية، العميل الصهيوني المجرم رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، إن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بوقف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

وجاء هذا في أول تعليق له على قرار البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

وأوضح غروسي في تصريح صحفي، أن "عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية متوقفة حالياً، وأن إعادة مفتشي الوكالة إلى تلك المنشآت تمثل أولويته القصوى".

وأكد غروسي "وجود المعرفة التقنية النووية والقدرات الصناعية في إيران"، مشيراً إلى أن "أحداً لا يستطيع إنكار هذا الواقع".

تصريحات غروسي تأتي عقب تصويت البرلمان الإيراني على إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، احتجاجاً على ما وصفته طهران بـ"صمت الوكالة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية".

وكانت إيران قد أعلنت أن هذا التعليق لا يعني الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بل هو إجراء مؤقت لحين تقديم ضمانات لحماية منشآتها النووية من أي اعتداءات مستقبلية".

وكانت ايران قد اتهمت غروسي بارسال كافة التقارير الخاصة بالمنشات النووية السلمية الى اسرائيل واعطاءها كافة الاحداثيات عن هذه المنشات كما اتهمته بانه المسبب بالعدوان الصهيوني الامريكي على الجمهورية الاسلامية الايرانية