وزارة الإعمار: نسب إنجاز متقدمة بأعمال تأهيل مداخل بغداد

تحدثت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، عن مراحل الإنجاز بمداخل بغداد الثلاثة المتبقية بعد إكمال وافتتاح اثنين منها، فيما أشارت الى أن أحدها وصل الى مراحله النهائية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "مداخل العاصمة بغداد توزعت ما بين وزارتنا ومحافظة بغداد وأمانة بغداد، حيث أنجزت الوزارة وافتتحت مدخلي بغداد – بسماية، وبغداد – ديالى، بعد أن تمت إعادة تأهيلهما وتوسعة الطريق الرئيس لكل منهما، إضافة الى إنشاء طرق خدمية وجسور للمشاة فيهما، علاوة على أعمال التأثيث والإنارة والعلامات المرورية، وهي مفتوحة أمام حركة العجلات حاليا".

وأضاف، أن "العمل ما زال مستمراً بمدخل بغداد – أبو غريب، حيث وصلت مراحل إنجازه الفعلية الى أكثر من 50%، متخطية بذلك نسبة الإنجاز المخطط لها والبالغة 42%"، لافتاً إلى أن "طول الطريق يبلغ 30 كم لممري الذهاب والإياب، بعرض 15.5م للممر الواحد، بدءاً من تقاطع طريق المرور السريع مع طريق أبو غريب لغاية موقع سيطرة الغزالية، ويعد أحد المداخل المهمة للعاصمة بغداد، وتشمل الأعمال فيه قشط وقلع الطبقة السطحية المتضررة ومعالجة التشققات وإعادة الإكساء بطبقة اسفلتية محسنة بمادة البوليمر، مع أعمال التأثيث والتخطيط وتركيب وتشغيل إنارة حديثة".

كما بيّن، إن "أعمال المشروع تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم إكمال الإكساء بطبقة الاسفلت المحسنة بمادة البوليمر للممر الصاعد باتجاه بغداد بطول 7.5كم، والممر النازل باتجاه الرمادي بطول 10.5كم، والمباشرة بأعمال جسور المشاة، وتنظيف وتهذيب الأكتاف والجزرة الوسطية وتنصيب حواجز الكونكريت (النيوجرسي)، وصيانة واستبدال مفاصل التمدد القديمة لمنطقة النفق المفتوح، وتنصيب وتشغيل أعمدة الإنارة"، مشيراً إلى أن "باقي المداخل المتمثلة بمدخل بغداد - الموصل فهو بعهدة محافظة بغداد، وقد وصل الى مراحله النهائية، أما مدخل بغداد - بابل والذي تشرف عليه أمانة بغداد فالعمل مستمر به".