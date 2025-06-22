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الرصد الزلزالي: 5 هزات أرضية متتالية احداها تضرب البلاد


 

اعلن قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، عن تسجيل خمس هزات أرضية احداها استهدفت العراق، حيث ذكر القسم في بيان، ان "خريطة الزلازل في العراق والمناطق المجاورة خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 5 هزات توزعت كالاتي:

- تم تسجيل هزتان ارضية قرب الحدود العراقية- الايرانية قرب منطقة خانقين.

-تم تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية.

-تم تسجيل هزتان أرضية جنوب شرق تركيا قرب الحدود العراقية التركية.

وأضافت ان "قوة الهزات تراوحت بين 2 الى 2.9 درجات"

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