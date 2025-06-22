ضبط 19 موظفاً بشركة المُنتجات النفطية بصلاح الدين سرقوا ربع مليون لتر بنزين

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط 19 من موظفي شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة صلاح الدين؛ على خلفية قيامهم بسرقة قرابة ربع مليون لتر من البنزين من عدة محطات تعبئة وقود حكومية في المحافظة.

وأضافت الهيئة في بيان إن "فريق عمل مؤلفاً من ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصد، بعد انتقاله إلى عدد من محطات تعبئة الوقود الحكومية في أقضية سامراء وبلد وتكريت وناحية العلم، وجود فرق بين كميات (البنزين عالي الاوكتاين والبنزين العادي) المجهزة وبين المفرغ الفعلي في تلك المحطات.

وبينت أنه "تم ضبط 19 من العاملين في فرع شركة توزيع المنتجات النفطية بالمحافظة، بعد الكشف عن نقص من مادة البنزين بلغ (239,241) ألف لتر، منوهة بقرار قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في صلاح الدين المتضمن توقيف المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات".