المندلاوي: التصعيد الأمريكي غير المسؤول يضع مستقبل المنطقة على شفا حرب كارثية تهدد امنها واستقرارها

اعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد محسن المندلاوي، عن ادانته واستنكاره الشديدين للاعتداء العسكري الأمريكي على سيادة واراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا اياه بالانتهاك الصارخ للقوانين والاعراف الدولية، وعملًا غير مسؤول يضر بالاعراف الدبلوماسية الحاكمة للعلاقات بين الدول، وتصعيدًا خطيرًا للتوتر في المنطقة يضع مستقبل كل دول الشرق الاوسط على شفا حرب كارثية تهدد امنها واستقرارها.

وحذر المندلاوي في بيان اليوم الأحد، من عواقب فرض الارادات الخارجية عبر سياسة القوة على دول وشعوب المنطقة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول والكف عن التدخل في شؤونها، فيما دعا المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه ما يجري من جرائم صهيونية وامريكية بحق عدد من الدول العربية والإسلامية، والتحرك الجاد لمنع تدحرج الأمور لنقطة اللا عودة والتي ستؤثر مباشرة على الأمن الاقليمي والعالمي.