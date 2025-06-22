وزارة التربية تقرر منح خمس درجات للمراحل غير المنتهية وتصدر قرارات بشأن الطلبة المكملين

قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، منح خمس درجات للمراحل غير المنتهية، فيما أصدرت عددا من القرارات بشأن الطلبة المكملين للعام الدراسي 2024 – 2025، فقد ذكرت الوزارة في بيان، انه بغية إعطائهم فرصة أخرى لرفع تحصيلهم الدراسي وزارة التربية/ هيئة الرأي تقرر منح خمس درجات إضافية إلى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المرحلتين المتوسطة والاعدادية غير المنتهية ومعاهد الفنون الجميلة بفروعها كافة لتصبح درجة القرار الكلية (10) عشر درجات تضاف إلى نتائج الدور الأول.

كذلك أصدرت عددا من القرارات التي تصب في صالح الطلبة المكملين للعام الدراسي 2024-2025، وكالاتي:

-يُعد الطالب مكملاً في الامتحانات العامة إذا رسب في الدور الأول في فحص واحد او فحصين او ثلاثة فحوص في الدراستين الابتدائية والمتوسطة.

-السماح الى تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى في الدراسة الابتدائية من المنتظمين بالدوام (حصراً) والذين رسبوا في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها.