الأخبار

وزارة التربية تقرر منح خمس درجات للمراحل غير المنتهية وتصدر قرارات بشأن الطلبة المكملين


قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، منح خمس درجات للمراحل غير المنتهية، فيما أصدرت عددا من القرارات بشأن الطلبة المكملين للعام الدراسي 2024 – 2025، فقد ذكرت الوزارة في بيان، انه بغية إعطائهم فرصة أخرى لرفع تحصيلهم الدراسي وزارة التربية/ هيئة الرأي تقرر منح خمس درجات إضافية إلى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المرحلتين المتوسطة والاعدادية غير المنتهية ومعاهد الفنون الجميلة بفروعها كافة لتصبح درجة القرار الكلية (10) عشر درجات تضاف إلى نتائج الدور الأول.

كذلك أصدرت عددا من القرارات التي تصب في صالح الطلبة المكملين للعام الدراسي 2024-2025، وكالاتي:

-يُعد الطالب مكملاً في الامتحانات العامة إذا رسب في الدور الأول في فحص واحد او فحصين او ثلاثة فحوص في الدراستين الابتدائية والمتوسطة.

-السماح الى تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى في الدراسة الابتدائية من المنتظمين بالدوام (حصراً) والذين رسبوا في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التربية تقرر منح خمس درجات للمراحل غير المنتهية وتصدر قرارات بشأن الطلبة المكملين
الهيئة الوطنية للرقابة النووية العراقية: لم نؤشر تلوثا إشعاعيا جراء الضربة الأمريكية على إيران
وزارة التربية: عملية فحص وتدقيق نتائج الثالث المتوسط مستمرة حتى الآن
العراق يعرب عن بالغ قلقه وإدانته لاستهداف منشآت نووية داخل إيران
العراق يرفع لواء التضامن مع طهران في وجه "الهمجية" الإسرائيلية
سقوط طائرة مسيرة في ناحية النخيب
الداخلية: إصابة 5 أطفال في حي الجمعية بقضاء الدجيل إثر وقوع جسم غريب
جهاز الأمن الوطني ينشر تحذيرًا للمواطنين
اختراق ذبذبات البث للراديو العراقي وبث إذاعة عبرية في اجواء أثير العراق
السفارة الأمريكية: سننقل قلق الحكومة العراقية إلى واشنطن ونعمل على تهدئة التصعيد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك