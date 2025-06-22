وزارة التربية: عملية فحص وتدقيق نتائج الثالث المتوسط مستمرة حتى الآن

أوضحت وزارة التربية، بأن عملية فحص وتدقيق نتائج الثالث المتوسط مستمرة حتى الآن، مؤكدة أن إعلانها سيتم مركزيا خلال الأسبوع الحالي، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن عملية الفحص والتدقيق لنتائج الثالث المتوسط للدور الأول، مستمرة لغاية الآن ولم تنجز بشكل نهائي، منوها بأنه في حال الانتهاء منها ستعلن بشكل مباشر ومركزي عبر موقع وزارته الرسمي، وأكد أن موعدها لن يتجاوز الأسبوع الحالي.

فيما دعا الطلبة إلى متابعة موقع الوزارة حصرا على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم التعامل مع المواقع والروابط الإلكترونية التي تبث أو تروج لأسماء أو نتائج، لكونها لا تمت للوزارة بأي صلة.

وفي ذات الصدد، كشف السيد عن نجاح سير الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، التي سارت على الخطط الاستباقية لمرحلة السادس الإعدادي.