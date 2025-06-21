العراق يرفع لواء التضامن مع طهران في وجه "الهمجية" الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، موقف العراق الثابت إلى جانب إيران، في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الهمجي” الذي تشنه إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد حسين أن "العراق، حكومةً وشعبًا ومرجعياتٍ دينية، يدين بشدة الهجمات العسكرية التي تستهدف إيران"، معربًا عن تضامن بغداد الكامل مع طهران في هذا الظرف الحساس، ومقدّمًا تعازيه بسقوط عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين في الاعتداءات الأخيرة.

وشدد على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الدول الإسلامية لتشكيل جبهة موحدة داخل المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي، من أجل إدانة هذا العدوان الخطير، والعمل على كبح جماح التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها".

وأضاف أن "العراق يبذل مساعٍ متواصلة لبلورة موقف إسلامي جماعي واضح، يستند إلى مبادئ القانون الدولي والعدالة، ويهدف إلى منع المزيد من التدهور الأمني في الشرق الأوسط".

من ناحيته، ثمّن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ما وصفه بـ”المواقف المبدئية” للعراق، حكومةً ومرجعيةً وشعباً، مؤكداً أن "دعم بغداد في هذا التوقيت يعكس روح الأخوّة الإسلامية".

وأكد عراقجي أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها الدفاعية حتى تتوقف الهجمات الإسرائيلية بشكل كامل"، محذراً في الوقت ذاته من أن "استمرار العدوان من شأنه أن يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي"، داعيًا الدول الإسلامية إلى "ممارسة ضغط فاعل على إسرائيل ومن يدعمها".

ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توتراً متصاعداً، مع دعوات متكررة لوقف دائرة العنف وتغليب صوت الدبلوماسية على قرع طبول الحرب.