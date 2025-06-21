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الداخلية: إصابة 5 أطفال في حي الجمعية بقضاء الدجيل إثر وقوع جسم غريب


أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت (21 حزيران 2025)، إصابة خمسة أطفال في قضاء الدجيل ضمن قاطع قيادة منطقة سامراء، نتيجة سقوط جسم غريب لم تُحدد طبيعته بعد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الحادث وقع في تمام الساعة 18:45 من مساء اليوم في حي الجمعية بقضاء الدجيل، حيث أصيب الأطفال بشظايا الجسم والحصى المتطاير أثناء تواجدهم أمام منازلهم، بحسب تقرير خبراء المتفجرات".

وأضاف البيان أن "الأطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكانت إصاباتهم طفيفة، وقد غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار إلى أن "قادة أمنيين توجّهوا إلى موقع الحادث لمتابعة الملابسات، فيما تستمر التحقيقات لتحديد طبيعة الجسم ومصدره"، مؤكداً أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حال ورودها".

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