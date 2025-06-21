جهاز الأمن الوطني ينشر تحذيرًا للمواطنين

حذّر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، من تصاعد الشائعات والمحتوى التضليلي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المضامين التي تهدد السلم الأهلي وتشوّه الحقائق باتت تحت الرقابة وستُواجه بالإجراءات القانونية المناسبة.

وذكر بيان صادر عن مديرية العلاقات والإعلام في الجهاز أن "الجهاز يتابع بدقة المنشورات التي تُبث بقصد إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، والإساءة إلى السلم المجتمعي في ظل الأزمة الدولية الراهنة".

وأكد البيان أن "حرية التعبير لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية"، مشددًا على أن "أي محتوى تحريضي أو خطاب يمس وحدة العراق وشعبه سيتم التعامل معه وفق القانون، وبالتنسيق مع السلطة القضائية".

ودعا جهاز الأمن الوطني المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما يثير الكراهية أو الفُرقة أو الخوف أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة".

واختتم البيان بالتأكيد على "احتفاظ الجهاز بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإخلال بالنظام العام أو تهديد السلم المجتمعي".