النقل: إعادة أغلب العالقين في لبنان وتركيا وجورجيا ومصر ودول الخليج

أكدت وزارة النقل، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، أن الملاحة في الموانئ العراقية، سواء النفطية أو التجارية، تسير بانسيابية عالية ولم تتأثر بالتوترات الإقليمية والأحداث الجارية في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة أن "فرق الشركة العامة لموانئ العراق تواصل أعمالها الفنية والملاحية بكفاءة في أرصفة ميناء البصرة النفطي، إضافة إلى عوامات التحميل البحرية (SPM)، حيث تجرى عمليات رسو الناقلات العملاقة وتفريغها ومغادرتها دون تسجيل أي تعطيل يذكر".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة، الدكتور فرحان الفرطوسي، قوله إن "زيادة حجم الإيرادات كانت من أولويات العمل في الموانئ، بناءً على توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وأشار الفرطوسي إلى أن "جميع الوحدات البحرية تعمل ضمن خطط تشغيلية محكمة تضمن استمرارية العمل بأعلى معايير السلامة"، مؤكداً أن "الوضع في الموانئ مستقر بالكامل، رغم الأوضاع الأمنية المتوترة في الإقليم".

وكشف الفرطوسي أن "عدد الناقلات النفطية التي رست في الموانئ العراقية خلال الفترة من 1 إلى 20 حزيران الجاري بلغ (48) ناقلة، ما يعكس استقرار الأداء الملاحي واستمرارية التصدير بشكل منتظم".

وأضاف أن "الشركة العامة لموانئ العراق في تواصل دائم مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان الجاهزية الكاملة"، مشدداً على أن "الموانئ العراقية تمثل شرياناً حيوياً لتصدير النفط وستواصل العمل بأقصى طاقاتها دون أن تتأثر بالظروف الخارجية".