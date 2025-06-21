الأخبار

النقل: إعادة أغلب العالقين في لبنان وتركيا وجورجيا ومصر ودول الخليج


أكدت وزارة النقل، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، أن الملاحة في الموانئ العراقية، سواء النفطية أو التجارية، تسير بانسيابية عالية ولم تتأثر بالتوترات الإقليمية والأحداث الجارية في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة أن "فرق الشركة العامة لموانئ العراق تواصل أعمالها الفنية والملاحية بكفاءة في أرصفة ميناء البصرة النفطي، إضافة إلى عوامات التحميل البحرية (SPM)، حيث تجرى عمليات رسو الناقلات العملاقة وتفريغها ومغادرتها دون تسجيل أي تعطيل يذكر".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة، الدكتور فرحان الفرطوسي، قوله إن "زيادة حجم الإيرادات كانت من أولويات العمل في الموانئ، بناءً على توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وأشار الفرطوسي إلى أن "جميع الوحدات البحرية تعمل ضمن خطط تشغيلية محكمة تضمن استمرارية العمل بأعلى معايير السلامة"، مؤكداً أن "الوضع في الموانئ مستقر بالكامل، رغم الأوضاع الأمنية المتوترة في الإقليم".

وكشف الفرطوسي أن "عدد الناقلات النفطية التي رست في الموانئ العراقية خلال الفترة من 1 إلى 20 حزيران الجاري بلغ (48) ناقلة، ما يعكس استقرار الأداء الملاحي واستمرارية التصدير بشكل منتظم".

وأضاف أن "الشركة العامة لموانئ العراق في تواصل دائم مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان الجاهزية الكاملة"، مشدداً على أن "الموانئ العراقية تمثل شرياناً حيوياً لتصدير النفط وستواصل العمل بأقصى طاقاتها دون أن تتأثر بالظروف الخارجية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية: إصابة 5 أطفال في حي الجمعية بقضاء الدجيل إثر وقوع جسم غريب
جهاز الأمن الوطني ينشر تحذيرًا للمواطنين
اختراق ذبذبات البث للراديو العراقي وبث إذاعة عبرية في اجواء أثير العراق
السفارة الأمريكية: سننقل قلق الحكومة العراقية إلى واشنطن ونعمل على تهدئة التصعيد
النقل: إعادة أغلب العالقين في لبنان وتركيا وجورجيا ومصر ودول الخليج
الأمين العام لكتائب سيد الشهداء يستقبل السفير الروسي
مكتب سماحة الامام المفدى السيد الخامنئي ينفي تقارير أمريكية حول تسمية خليفة له
تظاهرات في بغداد تنديداً بالعدوان الإسرائيلي ضد إيران
كتائب سيد الشهداء تنعى القيادي الشهيد السيد حيدر الموسوي
استشهاد مرافق الشهيد الاسمى السيد حسن نصرالله وقيادي بكتائب سيد الشهداء على الحدود العراقية الإيرانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك