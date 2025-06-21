الأمين العام لكتائب سيد الشهداء يستقبل السفير الروسي

استقبل الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، الحاج أبو آلاء الولائي، اليوم السبت، في العاصمة بغداد، سعادة السفير الروسي لدى العراق، السيد إيلبروس كوتراشيف.

وجرى خلال اللقاء بحث تداعيات العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، وما يشكّله من تهديد خطير على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل الدعم الأمريكي المطلق للسياسات الاستفزازية التي ينتهجها الكيان.

وحذّر الحاج الولائي من العواقب الوخيمة للدور الأمريكي في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة، بانحيازها الأعمى للكيان الصهيوني، تدفع بالمنطقة نحو حافة الانفجار، وإلى معركة كبرى لا رجعة فيها.