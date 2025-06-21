مكتب سماحة الامام المفدى السيد الخامنئي ينفي تقارير أمريكية حول تسمية خليفة له

نفى مكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة الامام المفدى السيد علي الخامنئي، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تسمية خليفة له في حال اغتياله أو وفاته.

وذكر المكتب في بيان رسمي أن "ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول تسمية السيد الخامنئي لخلفائه غير صحيح"، مؤكدًا أن "التقارير التي نُقلت عن مصادر مجهولة لا تستند إلى أي أساس رسمي، وتُعد محاولة للتأثير على الرأي العام في هذه المرحلة الحساسة".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن "مصادر إيرانية مطلعة رفضت الكشف عن هويتها" أن "المرشد الإيراني سمّى بالفعل خلفاء محتملين في حال تعرضه للاغتيال"، دون تقديم أدلة واضحة أو تأكيد رسمي.

وأكد مكتب السيد القائد أن "المؤسسة الدستورية في إيران واضحة في آلية اختيار القيادة العليا، وأن التداول الإعلامي في مثل هذه الشائعات يهدف إلى زعزعة الثقة والاستقرار في الداخل الإيراني".