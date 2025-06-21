تظاهرات في بغداد تنديداً بالعدوان الإسرائيلي ضد إيران

نظم العشرات من المواطنين، اليوم السبت، تظاهرة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على إيران.

وقال مصدر صحفي إن العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة، في مدينة الكاظمية شمالي بغداد تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على إيران.

وفي الساعات الأولى من يوم 13 يونيو/حزيران، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة طهران بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية الغادرة عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن استشهاد عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو.