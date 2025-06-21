استشهاد مرافق الشهيد الاسمى السيد حسن نصرالله وقيادي بكتائب سيد الشهداء على الحدود العراقية الإيرانية

أفادت صحيفة "كيهان" الإيرانية، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، بأن أنباء أولية وغير رسمية تشير إلى استشهاد ثلاثة عناصر من حزب الله اللبناني، في ضربة إسرائيلية استهدفت موقعاً داخل الأراضي الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أن من بين الشهداء حسين خليل، المعروف باسم "أبو علي خليل"، وهو المرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد الخالد السيد حسن نصرالله، مشيرة إلى أنه "استشهد خلال الغارة الأخيرة التي طالت موقعاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني قرب الحدود مع العراق".

وبحسب قناة "MTV" اللبنانية، فقد أسفرت الضربة ذاتها أيضاً عن استشهاد القيادي في حركة كتائب سيد الشهداء العراقية، حيدر الموسوي، إلى جانب شخصية لبنانية ثالثة لم تُكشف هويتها بعد.