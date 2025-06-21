السوداني يصادق على توصيات التحقيقات الخاصة بوفاة طلبة الكلية العسكرية والمهندس "بشير"

صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على توصيات التحقيقات الخاصة بوفاة طلبة الكلية العسكرية والمهندس "بشير".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان إنه "في إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، لمجريات التحقيق في قضية وفاة عدد من طلّاب الكلّية العسكرية الرابعة في الناصرية، فقد أتمّ المجلس التحقيقي المشكّل لمتابعة الحادثة أعماله، ورفع التوصيات إلى رئيس الوزراء".

وأضاف البيان، أن السوداني "صادق في يوم 19 حزيران الجاري، على التوصيات التي تضمّنت إحالة كبار الضبّاط في الأكاديمية العسكرية، والكلية العسكرية الرابعة، وعدد آخر من المتسببين بالحادث إلى المحاكم العسكرية، على وفق المواد القانونية الكفيلة بإيقاع العقوبات الصارمة بحق المُذنبين، ومن يثبت تقصيرهم، وتمّ توجيه وزارة الدفاع بتنفيذ توجيه سيادته بذلك بموجب الكتاب المرسل بتاريخ اليوم السبت الموافق 19-حزيران-2025".

وتابع، "كما سبق للقائد العام للقوات المسلّحة أن صادق على قرار المجلس التحقيقي الخاص بوفاة المهندس (بشير خالد لطيف) الذي كان موقوفاً في قسم تسفيرات شرطة الكرخ، وقد وجّه باستكمال الإجراءات القانونية القضائية المنظورة في المحاكم المدنية، الخاصة بمحاسبة المتهمين بالحادث".